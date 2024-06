Guvernul va adopta azi un proiect de act normativ privind stabilirea salariilor minime adecvate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Principalele aspecte urmarite vizeaza: – In vederea asigurarii unui grad corespunzator de adecvare al salariului minim legal, se impune completarea Codului muncii cu elementele corespunzatoare care sa prevada criteriile naționale (puterea de cumparare […] The post Se schimba Codul Muncii! Guvernul introduce modificari semnificative pentru salariile minime și negocierile colective appeared first on Puterea.ro .