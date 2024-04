Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 451 alin. (2) din Legea minelor nr.85/2003, in sensul includerii redeventei miniere obtinute din activitati de exploatare a apelor minerale terapeutice, in acelasi regim derogatoriu de la prevederile art. 307 alin. (2) din Ordonanta de…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege prin care redeventele miniere obtinute din activitati de exploatare a apelor minerale pot constitui venituri la bugetele locale. Proiectul vizeaza atragerea de resurse financiare la nivelul autoritatilor locale, care sa permita statiunilor…

- Actul normativ prevede instituirea unor masuri de simplificare si digitalizare in domeniul gestionarii fondurilor europene aferente politicii de coeziune 2021-2027, care au drept scop asigurarea accesului facil, transparent, nediscriminatoriu, competitiv si simplificat la fondurile externe nerambursabile,…

- Guvernul Ciolacu a pus in dezbatere publica Ordonanța de urgența privind organizarea și desfașurarea alegerilor pentru Parlamentul European și a alegerilor locale. Actul normativ propus de coaliția PSD-PNL legalizeaza pentru o perioada de 170 de zile și traseismul politic.Ordonanța de urgența stabilește…

- Actul normativ are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 166/2022 prin care au fost adoptate o serie de masuri pentru acordarea unui sprijin necesar populatiei vulnerabile pentru compensarea pretului la energie, indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrica,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins sesizarea USR si Forta Dreptei in legatura cu legea care permite subconcesionarea bunurilor publice ale statului prin atribuire directa. Potrivit unui comunicat al CCR transmis AGERPRES, cu unanimitate de voturi, judecatorii constitutionali au respins, ca…

- Economie Masuri de sprijin cu caracter temporar destinate producatorilor agricoli afectați de seceta pedologica din anul 2023 ianuarie 26, 2024 10:04 In ședința Guvernului din 25 ianuarie 2024, a fost adoptata Ordonanța de urgența pentru stabilirea unor masuri de sprijin cu caracter temporar, destinate…

- Valoarea totala a schemei de ajutor de stat pentru anul 2024 este de 270.000.000 lei, mai arata comunicatul de presa al MADR. Pentru anul 2024, rata accizei reduse pentru motorina utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate in agricultura in sectoarele vegetal, zootehnic si imbunatatiri funciare este…