Cresc salariile anumitor bugetari. Guvernul a adoptat ordonanța Cresc salariile anumitor bugetari. Ordonanța de urgența a fost adoptata. Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, ordonanta de urgenta care prevede cresteri salariale de 10% pentru anumite categorii de bugetari, dar si decontarea ochelarilor de vedere, in limita a 500 de lei, transmite Agerpres . Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a declarat ca majorarea se va aplica in doua transe, pentru mai multe categorii de angajati din administratie. Prima transa, prevazand o majorare de 5%, se va aplica incepand cu luna iunie, iar a doua transa din septembrie. Este vorba despre angajatii…

Sursa articol si foto: money.ro

