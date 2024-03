Guvernul majorează salariile angajaților din MApN Cresc salariile celor din MAPN! Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta care prevede cresterea salariilor personalului din institutiile de aparare, ordine publica si securitate nationala, precum si a indemnizatiilor pentru participarea la misiuni, exercitii si aplicatii militare. Este vorba de ordonanta de urgenta pentru stabilirea unor drepturi specifice personalului Ministerului Apararii Nationale si a unor cheltuieli determinate de pregatirea si executarea unor misiuni in afara teritoriului national. „Prin aceasta ordonanta se acorda o majorare salariala de pana la 30% din solda de functie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta care prevede cresterea salariilor personalului din institutiile de aparare, ordine publica si securitate nationala, precum si a indemnizatiilor pentru participarea la misiuni, exercitii si aplicatii militare. The post ORDONANȚA DE URGENȚA Guvernul majoreaza…

- Guvernul a majorat salariile polițiștilor și militarilor. Care este nivelul actualizat al salariului personalului vizat Prin ordonanța se acorda o majorare salariala de pana la 30% din solda de funcție sau salariul de funcție sau salariul de baza pentru personalul din instituțiile de aparare, ordine…

- Mai mulți bani pentru militari și angajații MAI. Salarii majorate pentru personalul din instituțiile de aparare și ordine publica Mai mulți bani pentru militari și angajații MAI. Guvernul a majorat salariile personalului din instituțiile de aparare și ordine publica. Este stabilit nivelul actualizat…

- „Prin aceasta ordonanta se acorda o majorare salariala de pana la 30% din solda de functie sau salariul de functie sau salariul de baza, pentru personalul din institutiile de aparare, ordine publica si securitate nationala. Totodata, se reglementeaza dublarea, raportat la anul 2018, a indemnizatiei…

- Guvernul a decis, joi, ca printr-o ordonanța de urgența sa majoreze cu 30% din solda de funcție salariul angajaților din sistemul de ordine publica, aparare și siguranța naționala. Mai exact, este vorba despre polițiști, jandarmi, pompieri, militarii MApN, dar și despre angajații din instituțiile care…

- Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta care prevede cresterea salariilor personalului din institutiile de aparare, ordine publica si securitate nationala, precum si a indemnizatiilor pentru participarea la misiuni, exercitii si aplicatii militare. Este vorba de ordonanta de urgenta pentru stabilirea…

- Guvernul a luat decizia de a suporta costul vizelor de turism si calatorie de afaceri in Statele Unite pentru o anumita categorie de angajati din sistemul public, respectiv pentru cei din sistemul de siguranta nationala si ordine publica, urmarind, intre altele, si accelerarea obiectivului de atingere…

- “Programul Noua Casa continua in acest an cu un plafon de garantii de un miliard de lei. Acest program guvernamental a inregistrat pana acum, in intervalul 2009 – 2023, peste 330.000 de garantii si promisiuni de garantare si a contribuit la stabilizarea si la maturizarea pietei imobiliare, precum si…