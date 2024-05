Anumiți bugetari vor avea salarii mai mari Vor avea salarii mai mari! Un proiect de ordonanța de urgența pus in dezbatere publica de Ministerul Muncii prevede majorari salariale pentru anumite categorii de bugetari, in special cei care au protestat in ultima perioada. Potrivit proiectului, vor beneficia de cresteri salariale de 10% raportate la nivelul lunii decembrie 2023, in doua transe, respectiv pentru luna iunie 2024 si septembrie 2024, in special angajații din domeniul Culturii, Sanatații, cei ai ONRC, cei din ministere, Guvern , primarii, case de pensii, ANOFM, ANPIS, Inspecția Muncii și alte instituții de stat. Impactul bugetar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

