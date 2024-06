Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii argeseni intervin sambata seara pentru salvarea unei persoane care a cazut aproximativ 80 de metri in zona lanturilor spre Varful Laitel din Muntii Fagaras, informeaza Agerpres.Persoana este constienta si cooperanta, anunta Salvamont pe pagina de Facebook.

- Un turist a murit pe munte, in zona Saua Tigailor, dupa ce a facut un stop cardio-respirator. La fata locului a fost chemat si elicopterul SMURD Brasov . Un turist a decedat, duminica, in zona Saua Tigailor din Muncii Ciucas, dupa ce a facut un stop cardio-respirator, manevrele de resuscitare fiind…

- Ucraina a solicitat administrației Biden ajutor la identificarea țintelor din Rusia pe care Kievul sa le loveasca folosind propriile arme. Totodata, a cerut SUA sa anuleze restricțiile privind utilizarea armelor americanei impotriva obiectivelor militare de pe teritoriul Rusiei.

- Cele aproape 60 de persoane care au fost evacuate dupa surparea strazii din Slanic se pot intoarce la casele lor dupa aproape trei saptamani, a decis marti Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova.

- ”Zapada de peste 4 metri pe Transfagarasan! Acum incepe greul! Am ajuns cu deszapezirea Transfagarasanului in zona cea mai dificila, expusa avalanselor si cu un strat foarte gros de zapada batatorita si inghetata”, au anunta, joi, reprezentanții DRDP Brașov, intr-o postare pe Facebook.In prezent, se…

- Directia tarii 30,8% dintre romani cred ca Romania se indreapta intr-o directie buna (fata de 25,5% in martie si 24,8% in ianuarie), in timp ce 62,5% sunt pesimisti in legatura cu viitorul tarii (fata de 70,6% in martie si 69,7% in ianuarie). 6,7% reprezinta ponderea non-raspunsurilor (comparativ cu…

- Incendiu izbucnit la o casa din localitatea Șiria. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma. La locul evenimentului a fost alocata și o ambulanța SAJ. De asemenea, in sprijinul forțelor prezente acționeaza și pompierii voluntari ai SVSU Șiria.…

- Medicii și biologii observa inceputul prematur al sezonului capușelor, ca urmare a temperaturilor ridicate inregistrate in ultima perioada. In mod obișnuit, primii pacienți care se prezinta la medici pentru ingrijiri legate de ințepaturile de capușe apar in luna aprilie, insa, in acest an, medicii au…