Clotilde Armand: „Acum e cazul” Primarul Sectorului 1. Clotilde Armand, insista sa se renumere sau sa anuleze votul in Sectorul 1, prezentand alt proces verbal despre care spune ca ar fi alta frauda. „Al 111-lea proces verbal falsificat din totalul de 166 de procese verbale. Secția de votare Nr. 13. Conform tabletei STS au fost 15 alegatori la urna speciala. In procesul verbal apar 27. Conform tabletei STS sunt 1053 de votanți insa in procesul verbal apar 1070. Și uite așa am demostrat frauda lui Ciolacu demonstrata matematic. Acum e cazul sa renumere sau sa anuleze votul in Sectorul 1. Matematica nu minte”, a scris Armand sambata… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

