Stiri pe aceeasi tema

- "Un Pas Mare in Sprijinul Tinerilor: Locuințe Accesibile și Moderne in Inima Capitalei" Primaria Sectorului 5 anunța demararea unuia dintre cele mai mari proiecte de locuințe pentru tineri din țara, un plan ambițios finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Acest proiect reprezinta…

- Ministrul Investitiilor si Fondurilor Europene arata intr-o postare ca ”fondurile europene din exercitiul financiar 2021-2027, alaturi de cele cuprinse in Planul National de Redresare si Rezilienta reprezinta principalele instrumente de finantare a dezvoltarii economiei romanesti in perioada urmatoare”.…

- Circa 8 miliarde de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta stau nefolosiți la Banca Nationala.La jumatatea anului trecut, Romania cheltuise doar 400 de milioane de euro. In acest moment avem investiti 1,4 miliarde de euro.Romania a primit in total 9,15 miliarde de euro. Doar 1,44 de miliarde…

- Apare Sumal 3.0. Anunțul a fost facut de catre ministrul mediului, Mircea Fechet, care a anuntat ieri, 29 ianuarie, lansarea in consultare publica a proiectului de OUG privind dezvoltarea SUMAL 3.0, program unic in Europa, care monitorizeaza in timp real trasabilitatea masei lemnoase pe teritoriul Romaniei.…

- Guvernul a trimis vineri Comisiei Europene cererea de plata numarul 3 din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), ce implica o finantare neta de 2,7 miliarde euro, informeaza AGERPRES . Potrivit unui comunicat al Executivului, din aceasta suma, peste 1,85 miliarde de euro reprezinta granturi,…

- Cererea de plata numarul 3 din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), ce implica o finanțare neta de 2,7 miliarde euro, a fost trimisa, vineri la Bruxelles de catre Guvern. Peste 1,85 miliarde de euro din aceasta sima reprezinta granturi, iar 811 milioane vor proveni din imprumuturi, se…

- Guvernul Romaniei a trimis vineri Comisiei Europene cererea de plata numarul 3 din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), ce implica o finanțare neta de 2,7 miliarde Euro. Din aceasta suma, peste 1,85 miliarde de euro reprezinta granturi, iar 811 milioane vor proveni din imprumuturi.

- Ministrul Fondurilor Europene, Adrian Caciu, a precizat ca vineri se va depune cererea de plata cu numarul 3 din PNRR, cu o valoare totala de 2,7 miliarde de euro. Pe de alta parte, alte 1,4 miliarde de euro vor mai ajunge in Romania prin Repower EU, a mai anunțat ministrul Adrian Caciu.Cererea de…