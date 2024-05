Stiri pe aceeasi tema

- „Kalash” este numele celui mai nou single semnat Lino Golden și Sami G, ce se va regasi in playlisturile tuturor și promite sa devina hitul verii. Single-ul imbina stilul urban inconfundabil al lui Lino Golden cu talentul versatil al lui Sami G și vine la pachet cu un beat antrenant și versuri memorabile.…

- Sophie and the Giants a lansat single-ul “Shut Up And Dance”. Pe masura ce incepe vara 2024, Sophie and the Giants revine cu melodia destinata sa fie coloana sonora. „Shut Up And Dance” nu este doar un sfat bun, ci noul single de la Sophie Scott care ofera o explozie de energie cathartica infașurata…

- Dupa ce a colaborat cu Anessa pentru „Ajutor”, SASU lanseaza alaturi de Irisha, „Lonely”. Single-ul imbina elemente synth-pop, iar vocea Irishei completeaza armonios sound-ul, transformand „Lonely” intr-un imn pentru cei care se confrunta cu singuratatea. Cu o producție impresionanta și versuri care…

- ENELI, una dintre cele mai promițatoare voci din peisajul muzical contemporan, iși incanta fanii cu lansarea noului sau single, „Oh My God”, care se va gasi și pe albumul sau de debut. Piesa este un amalgam captivant de sunete electrizante și versuri catchy, ce reușesc sa surprinda și sa captiveze ascultatorii…

- Nicoleta Nuca este gata sa-și impresioneze fanii cu cea mai noua piesa a sa, „Nenorocit”, un single puternic cu versuri sensibile. Artista care iși surprinde fanii de la un single la altul, uimește atat prin atitudine, cat și prin versurile ei empowering, care cu siguranța vor ramane intiparite in mintea…

- Artistul in ascensiune The Urs ne indeamna sa exploram adancurile inimii cu lansarea noului sau single emoționant, „Haita”. Cunoscut pentru versurile sale puternice și melodii captivante, The Urs se indreapta spre teritoriul complex al pierderii in aceasta noua piesa, care spune povestea unei iubiri…

- Elena Gheorghe, una dintre cele mai iubite și talentate artiste din Romania, iși incanta fanii cu o piesa sensibila destinata celui mai bun om din viața noastra. Pentru acest single, primul pe care artista il dezvaluie de pe urmatorul album pop al sau ce urmeaza sa fie lansat in cadrul concertului aniversar…

- Selena Gomez, artista cu numeroase discuri multi-platina, nominalizata la GRAMMY, și-a lansat noul ei single „Love On” prin Interscope Records. „Love On” este primul single al lui Gomez din 2024, in timp ce ea continua sa lucreze, in studio, la mult așteptatul album „Rare”. „Love On” este o melodie…