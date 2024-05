Sophie and the Giants a lansat single-ul “Shut Up And Dance”

Stiri pe aceeasi tema

- Billie Eilish a lansat albumul “HIT ME HARD AND SOFT”. Proiectul face exact așa cum sugereaza titlul. Cu 10 piese originale și care sfideaza genul, HIT ME HARD AND SOFT calatorește printr-un peisaj audio vast și extins, cufundand ascultatorii printr-un spectru complet de emoții. Un corp de lucrari cu…

- Camila Cabello lanseaza impreuna cu Lil Nas X single-ul “HE KNOWS” de pe viitorul ei album C,XOXO, care va fi lansat pe 28 iunie. Proiectul este scris de Camila și adus la viața cu producatorul executiv El Guincho (Rosalia, FKA twigs, Frank Ocean) și coproducatorul Jasper Harris (Lil Nas X, Baby Keem,…

- Post Malone lucreaza cu Morgan Wallen pentru “I Had Some Help”. Single-ul a fost scris de Post, Wallen, Louis Bell, Ryan Vojtesak, Ashley Gorley, Ernest Keith Smith și Hoskins și produs de Louis Bell, Charlie Handsome și Hoskins (coproducator). Single-ul, care va fi prezentat pe primul album country…

- Berlin Division, unul dintre cele mai ambițioase proiecte propuse in ultima perioada de scena indie/electro din Romania, a lansat un nou single, „Hope”. Cu un mesaj motivațional vibrant sadit atent in structura lirica, asemeni unui soi rar de semințe de pozitivism, compoziția se deschide simțurilor…

- Olly Alexander a lansat piesa “DIZZY”, prin care va reprezenta Marea Britanie la legendarul Eurovision Song Contest, ce are loc la Malmo, Suedia, pe 11 mai. Scrisa de Olly și de producatorul electronic Danny L Harle, „Dizzy” este acea goana imbatatoare pe care o simți cu cineva nou; emoțiile sale intense…

- Astazi, Netflix a lansat trailerul pentru THE GENTLEMEN, un nou serial de Guy Ritchie. Serialul cu actorul nominalizat la Emmy, Theo James, va fi lansat pe 7 martie 2024. In THE GENTLEMEN, Eddie Horniman (Theo James) moștenește pe neașteptate vastele domenii rurale ale tatalui sau. Spre stupoarea lui,…

- VIDEO „Sa nu mai vii“, noul single și videoclip lansat de artistul albaiulian Cristian Alexievici: „Cateodata e nevoie de cel mai mult curaj sa lasam in lumina tot ce purtam in suflet” „Sa nu mai vii“, noul single și videoclip lansat de artistul albaiulian Cristian Alexievici: „Cateodata e nevoie de…

- Liviu Teodorescu scoate din cuptor un nou viitor hit, „Indiferența”, pe care l-a creat in studio anul trecut, cu un videoclip proaspat și fierbinte, filmat luna aceasta in București. Piesa „Indiferența” este compusa și produsa de catre Liviu Teodorescu, Smiley și Lucian Nagy. Regizat de catre Ioana…