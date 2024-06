Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 50 de ani este cercetat sub control judiciar dupa ce a accidentat o femeie, pe o trecere de pietoni din Sectorul 6 al Capitalei, iar apoi a plecat de la locul accidentului, oferindu-i victimei bani si o pereche de cercei. Dupa cateva ore, femeia a ajuns la spital, intrucat starea ei s-a…

- Medic din Sebeș, condamnat pentru falsificarea unor documente, dupa o ancheta a DNA Alba Iulia. Ce pedeapsa a primit Un medic din Sebeș a fost condamnat la o amenda penala de Tribunalul Alba, pentru falsificarea unor documente. Este vorba despre o ancheta a DNA Alba Iulia deschisa pe numele medicului…

- O femeie din Alba care și-a parasit copiii și nu le-a achitat pensia alimentara, condamnata de judecatori. Ce pedeapsa a primit O femeie din Alba care și-a parasit copiii și nu le-a achitat pensia alimentara a fost condamnata. Acesta a primit o pedeapsa pentru abandon de familie. Decizia a fost data…

- Poliția municipiului Drobeta-Turnu Severin a fost sesizata vineri ca in localitatea Halanga s-a produs un accident rutier. Un barbat, de 26 de ani, din comuna Balvanești, in timp ce conducea un autoturism pe DN 67, in localitatea Halanga, nu ar fi acordat prioritate de trecere și ar fi acroșat o femeie…

- Pedeapsa pe care trebuie sa o execute tanarul care a accidentat mortal o batrana in varsta de 78 de ani, pe trecerea de pietoni de la parcul numit "Trei Barboși", a fost redusa de judecatori. Daca inițial Marius Stanescu, de 23 de ani, a primit doi ani cu executare din partea unui ...

- Accident rutier DN 3, in comuna Valu lui Traian, judetul Constanta Potrivit IPJ Constanta, politistii deplasati la fata locului au constatat ca un barbat, de 63 de ani, ar fi condus un autoturism si ar fi accidentat o femeie, de 50 de ani, care ar fi traversat strada pe marcajul pietonal.Oficial de…

- La data de 17 aprilie a.c., politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Cogealac au identificat un barbat, de 57 de ani, pe numele caruia Judecatoria Constanta a emis mandat de executare a pedepsei de trei ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de vatamare corporala din culpa, conducerea…

- O femeie a fost condamnata miercuri la opt zile de detentie de un tribunal rus pentru ca a scris „Nu razboiului” pe buletinul sau de vot in alegerile prezidentiale care au dus la realegerea lui Vladimir Putin.