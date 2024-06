Benjamin Ingrosso a lansat “Look Who’s Laughing Now”

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, compania SpaceX a lansat gigantica racheta Starship din sudul statului Texas, marcand cel de-al patrulea zbor de incercare al acestui sistem spațial inovator. Lansarea a avut loc de la baza Starbase, situata in apropiere de Boca Chica Village, pe coasta Texasului. Acest zbor de incercare are drept…

- La putin mai putin de o luna dupa ce si-a anuntat urmatorul album „The Death of Slim Shady (Coup De Grace)”, Eminem a dezvaluit ca primul single al acestuia, „Houdini”, va fi lansat vineri, relateaza revista Variety, citata de News.ro.

- Sophie and the Giants a lansat single-ul “Shut Up And Dance”. Pe masura ce incepe vara 2024, Sophie and the Giants revine cu melodia destinata sa fie coloana sonora. „Shut Up And Dance” nu este doar un sfat bun, ci noul single de la Sophie Scott care ofera o explozie de energie cathartica infașurata…

- Nicoleta Nuca este gata sa-și impresioneze fanii cu cea mai noua piesa a sa, „Nenorocit”, un single puternic cu versuri sensibile. Artista care iși surprinde fanii de la un single la altul, uimește atat prin atitudine, cat și prin versurile ei empowering, care cu siguranța vor ramane intiparite in mintea…

- Peste doar cateva saptamani, in perioada 6-9 iunie, Uniunea Europeana va fi scena unuia dintre cele mai mari exerciții democratice din lume – alegerile europene 2024. Au mai ramas doar 3 zile pana la lansarea videoclipului campaniei instituționale a Parlamentului European de promovare a alegerilor europene…

- Benjamin Ingrosso a lansat “Better Days”. Single-ul radiaza pozitivitate și este al doilea degust al viitorului album al lui Ingrosso, care urmeaza sa soseasca mai tarziu in acest an. Fanii o pot experimenta live, in timp ce Benjamin pornește in „turul lui „Better Days” care il duce prin Europa, incepand…

- Imagine Dragons a lansat single-ul “Eyes Closed”. Acest imn orientat spre viitor combina elemente alternative, rap, electronice și rock. Despre cantec, solistul Imagine Dragons, Dan Reynolds a comentat: „Dupa ce mi-am luat ceva timp in afara turneului și am petrecut timp cu familia și cu cei dragi,…

- REBEL MOON – PARTEA 2: THE SCARGIVER continua saga epica a Korei și a razboinicilor supraviețuitori, in timp ce se pregatesc sa sacrifice totul luptand alaturi de bravii locuitori ai Veldt, aparand acest sat candva liniștit, care a devenit casa celor ce au pierdut lupta impotriva forțelor Planetei Mama.…