Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice – Inspectoratul de Poliție Județean Suceava au continuat activitațile de verificare și cercetare penala in urma celor 16 percheziții domiciliare, desfașurate la data de 28 mai 2024, in cadrul Acțiunii JUPITER, intr-un dosar…

- La data de 13 iunie a.c., politistii din cadrul Serviciului Siguranta Transporturi, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 27 de ani.Potrivit unui comunicat emis de Inspectoratul de Politie Judetean Constanta,…

- IPJ Cluj iși cauta chirie pentru a muta, temporar, unul dintre sediile Poliției de pe raza județului Cluj, avand o serie de cerințe minime și așteptari din partea proprietarului. Mai exact, Inspectoratul de Poliție Județean Cluj intenționeaza inchirierea unui imobil in municipiul Turda, pentru mutarea…

- Mai multe incidente electorale au fost semnalate, duminica, in comuna Stefanestii din Jos, din judetul Ilfov. Un barbat care fusese reclamat ca imparte bani alegatorilor a fost prins de politisti avand in autoturism sume de bani si liste cu nume de persoane. La o sectie de votare presedintele nu s-a…

- Un barbat a ajuns sa dea cu subsemnatul la politie dupa ce ar fi aruncat un catel de la etajul doi al blocului in care acesta locuieste. Anuntul a fost facut de Inspectoratul de Politie Judetean Constanta pe o pagina de socializare. Politistii spun ca in prezent, animalutul este in siguranta. "Traieste…

- „Politistii desfasoara activitati de cautare si activitati informative asociate specifice in vederea identificarii unui barbat de 43 de ani din municipiul Radauti, care in cursul zilei de ieri nu a respectat masura arestului la domiciliu dispusa de catre instanta de judecata competenta intr-o cauza…

- O femeie in varsta de 62 ani, din Dulcesti, a gasit pe jos suma de 4.100 lei si fara ezitare a mers la sediul politiei pentru a o preda, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamț. ‘In urma verificarilor efectuate de politisti a fost identificata persoana care a pierdut suma de…

- Luna martie este o luna speciala pentru politisti, avand in vedere ca la data de 25 martie se sarbatoreste Ziua Poliției Romane. Cu acest prilej Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures desfasoara mai multe activitati, unele dedicate exclusiv politistilor, iar altele alaturi de comunitate. …