Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au fost nevoiti sa intervina in noaptea de joi spre vineri in aproape 400 de cazuri in Bucuresti si Ilfov ca urmare a furtunii, fiind afectate 208 locuinte, gospodarii si subsoluri si 71 de autoturisme. De asemenea, peste 60 de copaci si stalpi de electricitate au cazut. „Ca urmare a fenomenelor…

- A fost prapad in Capitala dupa ce meteorologii au anunțat Cod roșu de furtuna. Marile bulevarde au fost inundate, iar vantul puternic a doborat copaci și a smuls acoperișuri. Pompierii au avut de gestionat aproape 400 de interventii in urma furtunii care a afectat joi seara Bucurestiul si judetul Ilfov,…

- A fost prapad, in noaptea de joi spre vineri, in Bucuresti! Codul rosu de furtuna ce s-a abatut in Bucuresti si in judetul Ilfov aproape ca a devastat tot ce a intalnit in calea sa. Ploaia și vijelia au lovit cu puterea asemanatoare unui uragan, zeci de strazi au fost inundate si mai multi copaci […]…

- Nicușor Dan are 25 de barcute pe Herastrau, iar Bucurestiul are trei milioane de locuitori, a spus recent premierul Marcel Ciolacu. Primarul Capitalei, Nicușor Dan, susține insa astfel de abordari erau bune in perioada anilor '90.„Eu cred ca e un nivel de politica din anii '90.

- Reprezentanții ALPAB au asigurat publicul ca transplantarea copacilor a fost efectuata cu grija, fara a afecta sanatatea acestora, și ca este necesara pentru a permite lucrarile de extindere a bulevardului și relocația utilitaților subterane. Primarul Capitalei, Nicușor Dan , a subliniat importanța…

- Reprezentanții ALPAB au asigurat publicul ca transplantarea copacilor a fost efectuata cu grija, fara a afecta sanatatea acestora, și ca este necesara pentru a permite lucrarile de extindere a bulevardului și relocația utilitaților subterane. Primarul Capitalei, Nicușor Dan , a subliniat importanța…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, il critica dur pe primarul Capitalei, Nicușor Dan, contracandidatul sau la alegerile pentru PMB din acest an: „nicusoare, AI DOUA STRAZI DE PAMANT ȘI PIATRA DE RAU IN MIEZUL ORAȘULUI!…Rușine sa-și fie!” Piedone, primcipalul favorit la Primaria Capitalei,…