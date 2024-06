Scandalul iscat dupa ce cațiva dansatori de la Joc au aparut in imagini alaturi de Ilan Șor, la Sankt Petersburg, unde se desfașura Forumul Economic Internațional, a ajuns și in Parlament. Deputatul PAS Oazu Nantoi a ținut, pe final de ședința, o luare de cuvant, in care s-a referit și la acest scandal, dar și la scenariul in care Moldova ar deveni parte a Rusiei: „Ei bine, daca vine „russkii mir” in Moldova, frumoasele moldovence vor avea o perspectiva stralucitoare - pentru ruble, vor deservi in bordeluri soldații eliberatori ruși!”