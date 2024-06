Stiri pe aceeasi tema

- Loredana Toma a obținut biletul pentru Paris 2024, dupa ce s-a clasat pe locul 4 in ierarhia mondiala feminina de haltere, in limitele categoriei 71 kg. Multipla campioana europeana si mondiala, Loredana este cea mai bine clasata halterofila din Europa. Participarea la Jocurile Olimpice este implinirea…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Radu Oprea, a declarat miercuri ca este convins ca in Romania va creste numarul de turisti din Qatar, dar este nevoie de o serie de investitii, de hoteluri cu un standard foarte ridicat pentru a creste acest turism.

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, reușesc sa surprinda imagini senzaționale cu vedetele din Romania. Adrian Minune cunoaște foarte bine sintagma “mama la copii și pofta inimii” și pare ca versul a fost scris pentru el. In ce ipostaze de senzație a fost surprins manelistul!

- Pescobar este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din Romania, acesta devenit rapid influent datorita celebrelor sale restaurante de tip seafood. Iata cat costa un platou cu fructe de mare la restaurantul lui Pescobar!

- Liderii Partidului Social-Democrat (PSD) au anunțat ca salariul minim brut va crește in Romania, inclusiv in mediul privat, incepand de la 1 iulie 2024. Decizia vine in contextul in care autoritațile politice ar dori sa se alinieze la Directiva europeana privind salariile minime in Uniunea Europeana…

- „Noi dezmintim chestia asta de vreo patru zile. Am rugat pe toata lumea sa ne indicati si noua sursa, de unde ati auzit asa ceva. Nu e nici cel mai mic adevar in asa ceva”, a declarat Mihai Tudose, marti seara, la un post TV. Haos total, in București, din cauza vantului. Un copac a fost doborat de vant…

- Larisa Iordache, in varsta de 27 de ani, este una dintre cele mai apreciate gimnaste din Romania. Sportiva s-a retras din activitate in 2017, insa a revenit spectaculos in 2020. In 2021 s-a retras din nou, iar acum este antrenoare la clubul sportiv Dinamo. Vedeta a dezvaluit ce face atunci cand vrea…

- Gabriel Lazany a declarat, in cadrul unei conferințe de presa, ca Spitalul Clinic Județean de Urgența Bistrița se afla pe locul intai in tara ca revenire a pacienților dupa pandemie. „Foarte multe spitale au probleme din cauza aceasta, pacientii nu s-au reintors. La noi au venit si sunt chiar mai multi”…