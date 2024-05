Stiri pe aceeasi tema

- Camila Cabello lanseaza impreuna cu Lil Nas X single-ul “HE KNOWS” de pe viitorul ei album C,XOXO, care va fi lansat pe 28 iunie. Proiectul este scris de Camila și adus la viața cu producatorul executiv El Guincho (Rosalia, FKA twigs, Frank Ocean) și coproducatorul Jasper Harris (Lil Nas X, Baby Keem,…

- Astazi, 10 mai, superstarul nominalizat la premiile GRAMMY®, Ice Spice revine cu „Gimmie A Light” – primul single oficial de pe viitorul ei album de debut Y2K. Produs de colaboratorul de lunga durata al lui Ice Spice, RiotUSA — care s-a ocupat și de producția pentru hituri definitorii precum „Munch…

- ENELI, una dintre cele mai promițatoare voci din peisajul muzical contemporan, iși incanta fanii cu lansarea noului sau single, „Oh My God”, care se va gasi și pe albumul sau de debut. Piesa este un amalgam captivant de sunete electrizante și versuri catchy, ce reușesc sa surprinda și sa captiveze ascultatorii…

- Nicoleta Nuca este gata sa-și impresioneze fanii cu cea mai noua piesa a sa, „Nenorocit”, un single puternic cu versuri sensibile. Artista care iși surprinde fanii de la un single la altul, uimește atat prin atitudine, cat și prin versurile ei empowering, care cu siguranța vor ramane intiparite in mintea…

- Alexandra Stan a fost invitata de catre Alex Gaudino, autorul hiturilor “Destination Calabria” sau “What A Feeling” (cu Kelly Rowland), sa lanseze impreuna melodia “Body”. Lor li s-au alaturat artiștii Musafa & Hypeman, cunoscuți la nivel mondial pentru piesa “Friday”. Cei care vor asculta melodia vor…

- Artistul in ascensiune The Urs ne indeamna sa exploram adancurile inimii cu lansarea noului sau single emoționant, „Haita”. Cunoscut pentru versurile sale puternice și melodii captivante, The Urs se indreapta spre teritoriul complex al pierderii in aceasta noua piesa, care spune povestea unei iubiri…

- „Inchide ușa” este numele celui mai nou single pe care Cleopatra Stratan il prezinta publicului, o colaborare inedita cu artistul Cristian Porcari. „Inchide Ușa” este o calatorie muzicala ca un rollercoaster de emoții ce iți va ramane intiparita in minte și in inima de la prima ascultare. Cu un videoclip…

- Moonlight Breakfast lanseaza o piesa noua, calda, senzuala și proaspata, pe care sa dansam și anunța, cu aceasta ocazie, lansarea celui de-al patrulea album al lor. De asemenea, dezvaluie un nou capitol electrizant in calatoria lor muzicala cu un anunț incitant: Christie, jumatate din duo-ul dinamic,…