- Presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a subliniat joi, la Black Sea and Balkans Security Forum, relatia deosebita pe care Republica Moldova o are cu Romania si a afirmat ca "ne ajuta atat pe noi, cat si Ucraina, sa rezistam, sa invingem si sa ne alaturam marii familii europene",…

- Romania sustine deschis Republica Moldova si Ucraina in aspiratiile lor europene, a transmis joi presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, avertizand ca „acest drum nu e deloc usor”. Prezent la Black Sea and Balkans Security Forum, de la Bucuresti. Nicolae Ciuca a mai spus ca progresele celor doua tari…

- Premierul crainei, Denis Anatoliovici Smihal, a declarat ca „avem nevoie de sisteme Patriot si speram ca si Romania va putea sa isi aduca o contributie”. „Noi acum ne reconstruim tara si avem nevoie sa-i oprim pe rusi din a distruge si mai mult. Avem nevoie de sisteme Patriot si speram ca si Romania…

- Prim-ministrul Ucrainei, Denis Anatoliovici Smihal, afirma ca o victorie a Ucrainei impotriva Rusiei ar fi "victoria tuturor democratiilor", dar este necesar sprijinul continuu al partenerilor si aliatilor Kievului."Noi acum ne reconstruim tara si avem nevoie sa-i oprim pe rusi din a distruge si mai…

- Prezent la reuniunea PES de la București, cancelarul german Olaf Scholz a salutat aderarea chiar și parțiala a Romaniei la zona Schengen. Nu exista state membre ale Uniunii Europene „de prima clasa sau de a doua clasa. Suntem cu totii o Europa unita”, a ținut sa precizeze Scholz. Olaf Scholz susține…

- Evenimentul politic al anului, organizat de liberali in Capitala, lanseaza sub cele mai bune auspicii campania PNL pentru europarlamentare.„Noi am nominalizat un candidat excelent pentru alegerile viitoare. Suntem pregatiți pentru a face fața acestei curse electorale. Am expus ideile noastre privind…

- ”M-am vazut in aceasta dimineata cu Excelenta Sa Evangelia Grammatika, noua ambasadoare a Greciei in Romania. Republica Elena este unul dintre cei mai importanti parteneri ai nostri din regiune, ambele tari avand stranse colaborari atat in cadrul UE, cat si in interiorul Aliantei Nord-Atlantice. I-am…

