Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta care prevede o majorare cu 10% din indicatorul social de referinta (ISR) a indemnizatiilor lunare pentru adultul cu handicap grav si pentru copilul cu handicap grav, a informat purtatorul de cuvant al Guvernului Mihai Constantin. El a adaugat ca pentru…

- Sunt discuții despre un nou proiect! Astfel ca, pe masa Guvernului va ajunge in curand un proiect de hotarare prin care salariile unor funcționari ai statului sau din companiile cu capital majoritar de stat vor fi marite, scrie jurnalul.ro . Proiectul, elaborat de Secretariatul General al Guvernului…

- Guvernul a convocat marți, 9 aprilie, o ședința speciala in regim online in care a adoptat OUG care prevede, printre altele, ca bolnavii de cancer si ingrijitorii lor, persoanele cu boli grave - HIV/SIDA, TBC sau cardiovasculare -, pacientii cu arsuri grave si urgentele medico-chirurgicale in care viata…

- N. Dumitrescu Conform unor prevederi legale, din luna aprilie a.c. intra in plata beneficiile de asistența sociala care au fost majorate, luna trecuta, pentru anumite categorii de prahoveni. Potrivit conducerii Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala Prahova, ”Toate beneficiile sociale care…

- In noaptea de 09 spre 10 martie 2024, polițiștii rutieri hunedoreni au acționat, pe principalele artere rutiere la nivelul județuluiHunedoara, pentru creșterea gradului de siguranța prin verificarea respectarii regulilor de circulație și combaterea cauzelor generatoare de evenimente rutiere, cu accent…

- In ședința de joi, Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența care vizeaza majorari salariale pentru personalul din domeniul sanatații, asistența sociala și alte sectoare bugetare. Potrivit actului normativ aprobat de Executiv, incepand cu luna martie 2024, salariile de baza ale personalului din domeniul…

- „Toate beneficiile sociale care se raporteaza la Indicatorul Social de Referința (ISR) cresc de la 1 martie 2024, ca urmare a majorarii cu 10,4 % a acestui indicator. Astfel, valoarea ISR crește de la 598 lei, in anul 2023, la 660 lei, anul acesta” anunța Agenția Județeana pentru Plați și Inspecție…

- Incepand cu data de 1 martie, mai multe ajutoare financiare de la stat vor fi majorate. Acestea sunt calculate in funcție de Indicatorul Social de Referința (ISR) și vor crește automat in cateva zile, odata cu majorarea valorii acestui indicator conform ratei medii anuale a inflației din 2023. Conform…