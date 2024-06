Intenția românilor de a cumpăra o locuință, la nivel maxim Intenția de a cumpara o locuința Intenția de a cumpara o locuința in urmatoarele 12 luni este aproape de nivelurile din perioada 2006-2008, conform unei analize recente Colliers bazata pe datele Eurostat pentru piața imobiliara din Romania. Aceasta arata o revenire semnificativa a interesului public pentru proprietațile rezidențiale, similara cu perioada de dinaintea crizei financiare mondiale. Piața rezidențiala a inceput anul 2024 in forța, cu o creștere de 18% a numarului de tranzacții cu apartamente in București in primul trimestru, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, iar restul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Studiu Colliers Intenția de a cumpara o locuința in urmatoarele 12 luni este aproape de nivelurile din perioada 2006-2008, conform unei analize recente Colliers bazata pe datele Eurostat pentru piața imobiliara din Romania. Aceasta arata o revenire semnificativa a interesului public pentru proprietațile…

- Romanii sunt tot mai interesați sa cumpere o locuința. Intenția de cumparare pe piața rezidențiala este la unul dintre cele mai ridicate niveluri de mai bine de 20 de ani. Intenția de a cumpara o locuința in urmatoarele 12 luni este aproape de nivelurile din perioada 2006-2008, conform unei analize…

- Romanii sunt tot mai interesați sa cumpere o locuința. Intenția de cumparare pe piața rezidențiala este la unul dintre cele mai ridicate niveluri de mai bine de 20 de ani. Intenția de a cumpara o locuința in urmatoarele 12 luni este aproape de nivelurile din perioada 2006-2008, conform unei analize…

- Aceasta ajustare va avea un impact pozitiv, chiar daca modest, asupra ratelor lunare. De exemplu, pentru un credit ipotecar de 50.000 de euro, pe o perioada de 30 de ani, rata lunara va scadea cu aproximativ 7 lei, incepand cu 1 iulie. Aceasta reducere vine dupa o perioada de doi ani in care ratele…

- Peste jumatate dintre romani (57%) prefera sa aiba in locuinta, in perioada verii, o temperatura cuprinsa intre 21 si 23 de grade, in timp ce patru din zece persoane (42%) folosesc aparatul de aer conditionat aproape zilnic, releva rezultatele unui sondaj publicat, marti, de E.ON. In acest context,…

- Consiliul Concurenței vrea sa afle cum sunt induși in eroare consumatorii, cand cumpara o locuința, sa vada cum au evoluat prețurile pe piața imobiliara, și cum sunt stabilite acestea de dezvoltatori. Autoritatea de concurența a anunțat demararea unui studiu pe piața imobiliara rezidențiala și nerezidențiala…

- ”Piata rezidentiala a inceput anul 2024 in forta, cu un prim trimestru incheiat cu o crestere de 18% a numarului tranzactiilor cu apartamente in Bucuresti, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent”, potrivit datelor Colliers. In restul tarii, cererea pe piata rezidentiala a marcat cresteri…

- Piata rezidentiala a inceput anul 2024 in forta, cu un prim trimestru incheiat cu o crestere de 18% a numarului tranzactiilor cu apartamente in Bucuresti, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, in timp ce in restul tarii cererea a urcat mai mult, cu 19%, potrivit datelor Colliers. Intentia…