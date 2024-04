Proiect: Salarii mai mari pentru angajații Guvernului Sunt discuții despre un nou proiect! Astfel ca, pe masa Guvernului va ajunge in curand un proiect de hotarare prin care salariile unor funcționari ai statului sau din companiile cu capital majoritar de stat vor fi marite, scrie jurnalul.ro . Proiectul, elaborat de Secretariatul General al Guvernului (SGG), stabilește criteriile pentru includerea in categoria personalului care gestioneaza fonduri europene și a celui incadrat in structurile de specialitate care gestioneaza Instrumentul pentru Sprijin Tehnic (IST). Proiectul nu indica o estimare a numarul angajaților care vor beneficia de aceasta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In conformitate cu prevederile legislației specifice (Ordonanța de Urgența a Guvernului nr 21/2024 privind unele masuri pentru organizarea și desfașurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European și pentru alegerea autoritaților administrației publice locale din anul 2024, coroborat…

- In conformitate cu prevederile art. 17 alin. 8 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 24 2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293 2008 si art. 13 alin. 1 si alin. 2 din Hotararea nr. 2 2008 privind aprobarea Regulamentului…

- Executivul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Actul normativ aprobat face parte din demersurilor de consolidare a capacitatii de asigurare cu resurse umane a structurilor din sistemul de aparare, ordine publica…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 451 alin. (2) din Legea minelor nr.85/2003, in sensul includerii redeventei miniere obtinute din activitati de exploatare a apelor minerale terapeutice, in acelasi regim derogatoriu de la prevederile art. 307 alin. (2) din Ordonanta de…

- Pana in 2019, cand un nou proiect legislativ era depus in Senat, in conformitate cu Legea 152/1998, tinerii romani aveau posibilitatea sa beneficieze de o locuința prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL). De asemenea, intr-o anumita perioada, proprietarii de apartamente aveau opțiunea…

- Consiliul Judetean Ilfov a aprobat, in sedinta de joi, acordarea unui sprijin financiar de 10 milioane de lei Patriarhiei Romane pentru continuarea lucrarilor la Catedrala Mantuirii Neamului. Potrivit unui document al Bisericii Ortodoxe Romane, atasat proiectului de hotarare, pe 30 septembrie 2025,…

- Guvernul adopta un act normativ care ii vizeaza pe toți beneficiarii de lemn de foc. Guvernul Romaniei vine in sprijinul beneficiarilor de lemn de foc, introducand masuri noi conform Ordonanței de Urgența nr. 166/2022, cu modificarile și completarile ulterioare. Potrivit prevederilor art. 7 alin. (51)…

- Angajații din primariile a zeci de comune se pregatesc de greva generala, nemultumiti fiind de salariile primite, deși sunt printre cei carora le-au crescut salariile cu 5% la inceputul anului.Greva generala este inițiata de Federația Columna, la care sunt afiliați angajații primariilor de comune…