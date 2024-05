Fine Foods& Pharmaceuticals investeşte 40 milioane euro în extinderea fabricii de produse farmaceutice din Bergamo ”Investim 40 de milioane de euro in extinderea fabricii noastre de produse farmaceutice, sustinuta din surse proprii ale companiei. Vom face si angajari, nu avem un numar stabilit, dar cu siguranta va fi vorba de cel putin 100 de persoane”, a declarat pentru News.ro Giorgio Ferraris, CEO Fine Foods & Pharmaceuticals NTM S.p.A. Compania detine trei fabrici in Italia, una de suplimente alimentare, una de produse farmaceutice si alta de cosmetice, in care lucreaza aproximativ 900 de angajati. Doua din acestea se gasesc langa Bergamo, iar cea de-a treia la o ora distanta. ”In mod cert, vom face angajari,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

