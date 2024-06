Opt militari israelieni au murit sambata in timpul luptelor din Rafah. Informația a fost prezentata de armata israeliana. Reprezentanții Hamas au vorbit despre o ambuscada in care a fost prins un transportator blindat. Opt militari au fost uciși sambata in sudul Fașiei Gaza, a anunțat armata, potrivit Reuters. Anterior, aripa armata a Hamas a declarat […] Articolul Razboi in Gaza, ziua 253. Lupte grele in Rafah, opt militari israelieni au murit sambata a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .