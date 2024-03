Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa de inceput ”PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata” SC RUBUSHIRTUS SRL, in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul ”Inființare pepiniera silvica containerizata”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) – Componenta C2: Paduri și protecția…

- Potrivit Ministerului Dezvoltarii, cu aceasta ocazie, ministrul dezvoltarii a apreciat activitatea structurilor asociative ale administratiei publice si implicarea acestora in procesul de implementare a unor politici publice fundamentate si aplicate, conectate la realitatile comunitatilor locale din…

- 06/02/2024 Comunicat de presa privind demararea proiectului „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” Numele beneficiarului: U.A.T. ORAS ODOBESTI Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența…

- Comunicat de presa „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” LICEUL DE AGRICULTURA ȘI INDUSTRIE ALIMENTARA ODOBEȘTI a semnat contractul de finanțare nr. 812Smart/2024 pentru proiectul „DOTAREA CU LABORATOR INTELIGENT A LICEULUI DE AGRICULTURA ȘI INDUSTRIE ALIMENTARA ODOBEȘTI” (cod F-PNRR-SmartLabs-2023-2549),…

- Comunicat de presa „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” LICEUL TEORETIC „DUILIU ZAMFIRESCU” ODOBEȘTI a semnat contractul de finanțare nr. 813Smart/2024 pentru proiectul „DOTAREA CU LABORATOR INTELIGENT A LICEULUI TEORETIC „DUILIU ZAMFIRESCU” ODOBEȘTI” (cod F-PNRR-SmartLabs-2023-2457),…

- Romania a transmis cererea de plata pentru tranșa a treia de fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), a anunțat Guvernul Romaniei. Comunicatul de presa al Guvernului poarta data de 15 decembrie 2023. “Guvernul Romaniei a trimis astazi Comisiei Europene cererea de plata numarul…

- Un numar de 3.500 de proiecte in domeniul sanatatii, finantate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), sunt in derulare in prezent in Romania, a anuntat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Precizarile au fost facute, vineri seara, in cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Sanatatii,…

- 23 de noi centre de zi, pentru copii, in Romania: Au fost semnate contractele de inființare cu fonduri din PNRR 23 de noi centre de zi, pentru copii, in Romania: Au fost semnate contractele de inființare cu fonduri din PNRR, vor beneficia si parintii. Ministrul Familiei, Natalia Intotero, a anunțat…