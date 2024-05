Stiri pe aceeasi tema

- Dominic Fritz sau Nicolae Robu? Este intrebarea de pe buzele multor timisoreni, acum cand au mai ramas mai putin de trei saptamani pana la alegerile locale. In lipsa unor sondaje de opinie publice (exista in interiorul paridelor, dar relevanta lor variaza de factorul numit prezenta la vot), o mana de…

- Cu doar cateva ore inainte de debutul campaniei electorale, Biroul Electoral de Circumscripție Timișoara a stabilit, joi, prin tragere la sorti, numarul de ordine de pe buletinele de vot a partidelor politice, a aliantelor electorale, a aliantelor politice etc. care au depus liste de candidati la alegerile…

- Sorin Predescu, Directorul Direcției Județene pentru Cultura Timiș, i-a facut o caracterizare pe Facebook fostului primar Nicolae Robu: lipsa de caracter și satisfacție in a face rau. “N-am chef sa rada toata țara de noi ca l-am ales primar pe Robu, n-am chef sa le explic la copii ca asta e, a fi ridicol…

- REPER pleaca in cursa pentru alegerile locale cu o lista completa de candidați la Primaria Timișoara, dar și in Lugoj și localitațile periurbane puternice din jurul orașului de pe Bega. Raul Olajos, actual consilier județean, fostul șef al PLUS Timiș și fost copreședinte al USR-PLUS, se va lupta cu…

- PNL a refuzat sa voteze proiectul primarului Dominic Fritz de a construi un nou spital municipal, cu finanțare de la Banca Mondiala, iar consilierul PNL Simion Moșiu a votat “NU”, arata USR Timis, printr-un comuncat dfe presa. Simion Moșiu este și pe lista de consilieri locali ai lui Nicolae Robu, fostul…

- Nicolae Robu nu este doar “domnul dragut si usor excentric”, care da zece goluri, planteaza palmieri si canta la chitara, ci trebuie luat in serios, afirma primarul Dominic Fritz, mai ales daca va fi sustinut de o alianta PNL-PSD. Daca fostul primar se va intoarce in primarie, alaturi de el vor veni…

- Saptamana viitoare aduce inceperea lucrarilor la unul dintre cele mai așteptate obiective de investiții din Timișoara ultimilor ani. Luni va avea loc demararea oficiala a lucrarilor la viitorul stadion ce va fi ridicat in Calea Buziașului. Viitorul stadion Lego este un proiect lansat pe vremea fostului…

- Conducerea nationala a PNL a trimis in teritoriu catre liderii si comunicatorii locali mai multe “linii de mesaj” cu care acestia trebuie sa abordeze unele subiecte. Printre acestea exista o tema referitoare la judetul Timis, acolo unde PNL-istii trebui sa spuna ca Nicolae Robu sta bine in sondaje,…