- Romania cumpara trei sisteme obuzier cal. 155 mm de nivel Batalion, incluzand 54 de obuziere autopropulsate K9 Thunder, echipamente de sprijin și o cantitate inițiala de muniții specifice de la compania sud-coreeana Hanwha Aerospace, anunța Angel Tilvar.

- Romania trebuie sa prinda ultimul tren, pentru a mai putea atrage fonduri prin PNRR, fiind in situația de a nu mai accesa finanțari, din cauza razboiului din Ucraina, și a planurilor privind fondurile de reconstrucție a acestei țari, a declarat, miercuri, economistul șef și director general adjunct…

- Deficitul comercial este mai greu de corectat decat cel bugetar, pe termen lung, iar la orele de dirigentie, copiilor ar trebui sa li se explice de ce e mai bine sa cumpere un cozonac romanesc, si nu unul de import, a declarat, miercuri, Lucian Anghel, deputy CEO Libra Internet Bank. „Am discutat foarte…

- Înalțarea Domnului, sarbatorita la patruzeci de zile dupa Înviere, este și ziua de pomenire a tuturor Eroilor neamului românesc. În cele doua razboaie mondiale de la începutul secolului trecut, România a pierdut aproape un milion de soldați și oameni de rând.…

- Ingrijorarile legate de boli grave precum cancerul sau afecțiunile care necesita chirurgie cu bypass, neurochirurgie sau transplant de organe sunt in creștere in Romania. Cand apare o boala grava, fiecare pas de la diagnosticare și pana la accesul la tratament in strainatate poate fi o provocare pentru…

- FRF și Alexandrion Group, parte din Nawaf Salameh Family Office, anunța incheierea unui parteneriat de trei ani, marcand un angajament ferm in susținerea și dezvoltarea fotbalului romanesc. In cadrul acestui parteneriat, grupul va sprijini proiectele FRF și va susține Echipa Naționala a Romaniei, reafirmandu-și…

- NOA anunța informații importante din domeniul auditului intern: sancțiuni pentru companiile fara funcție de audit intern. NOA , lider in furnizarea de servicii de audit și consultanța fiscala, aduce la cunoștința companiilor ultimele modificari legislative privind obligațiile de raportare anuala a activitații…

- Zilele acestea am trecut de citeva ori pe linga același mare panou electoral pe care scria ”Traiește romanește”. Aparținea PSD-ului! Trebuie sa recunosc ca din tot ce s-a lansat in ultima vreme, acesta mi se pare unul dintre cele mai inspirate. Pentru Romania acestei perioade, pusa in context european…