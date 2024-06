Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bogdan, Irina Begu și Jaqueline Cristian sunt jucatoarele care indeplinesc criteriile pentru prezența la Jocurile Olimpice din acest an. Sorana Cirstea, romanca cel mai bine clasata, a confirmat de mai multa vreme ca nu va fi va Paris. ...

- Romania va avea trei reprezentante in cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, in proba de simplu. Conform freelancer-ului Daniel Radu , cele trei sunt Ana Bogdan (49 WTA), Jaqueline Cristian (66 WTA) și Irina Begu (clasament protejat, 49 WTA). Anunțul oficial va fi facut saptamana aceasta. Cristian a…

- Sorana Cirstea, favorita 28, Irina Begu, Ana Bogdan și Jaqueline Cristian știu cu cine vor juca in primul tur al turneului de Grand Slam parizian, in urma tragerii la sorți efectuate joi. Tragerea la sorți a tablourilor principale de la Roland Garros a decis și adversarele romancelor din primul tur.…

- Romania va avea cel puțin 4 reprezentante pe tabloul principal de la Roland Garros. Sorana Cirstea (locul 30 WTA), care va fi și cap de serie, Ana Bogdan (locul 63 WTA), Jaqueline Cristian (locul 67 WTA) și Irina Begu (locul 127 WTA) și-au aflat in aceasta dupa-amiaza primele adversare de la Paris.…

- Joi a avut loc in complexul de la Porte d'Auteuil tragerea la sorți a tabloului feminin de simplu de la Roland Garros 2024. Romania va avea cel puțin patru jucatoare la startul competiției, iar Sorana Cirstea, Ana Bogdan, Jaqueline Cristian și Irina Begu și-au aflat adversarele din runda inaugurala.

- Sorana Cirstea (33 de ani, 32 WTA) și Jaqueline Cristian (25 de ani, 68 WTA) au reușit victorii care le duc in turul al treilea in turneul WTA 1000 de la Roma, anunța gsp.ro. Intr-o zi intrerupta la un moment dat de ploaie la Roma, patru romance figurau in program. Prima și-a incheiat evoluția Irina…

- Jaqueline Cristian a fost invinsa de frantuzoaica de origine rusa Varvara Gracheva cu 3-6, 6-2, 6-3, marti, in runda finala a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 4.791.105 euro. Jaqueline (25 ani, 68 WTA), principala favorita…

- Sorana Cirstea a coborat in clasamentul WTA , dupa ce n-a putut sa apere punctele obținute pana in semifinala de anul trecut de la Miami Open. Cirstea a fost invinsa de aceasta data in „optimile” turneului american de Danielle Collins (30 de ani, #22 WTA), scor 4-6, 2-6, cea care avea sa și caștige…