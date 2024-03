Stiri pe aceeasi tema

- An de an, la data de 1 Martie, are loc una dintre cele mai frumoasa sarbatori, care aduce cu ea și primavara. In cazul in care ești pe ganduri și nu știi ce urare sa le faci persoanelor importante din viața ta, noi ți-am pregatit cateva mesaje și felicitari de marțișor. Așadar, le poți trimite un SMS…

- Urari, mesaje, SMS-uri si felicitari de Anul Nou. La multi ani! MESAJE DE ANUL NOU pentru familie, prieteni si colegi de serviciu.Iata care sunt cele mai inspirate mesaje si urari de REVELION 2024. La multi ani! La multi ani, 2024!MESAJE si URARI DE ANUL NOU "Iti urez ca Noul An sa-ti aduca pace, caldura…

- Daca sunteti in criza de inspiratie, insa, v-am pregatit o selectie de mesaje de Anul Nou, pe care le puteti trimite sefilor, colegilor, prietenilor, parintilor sau persoanei iubite. „Momentele speciale ale sfarsitului de an sa-ti aduca veselia in casa, bani in buzunar si poate un Mertan” „Noul an sa…

- Urari, mesaje, SMS-uri si felicitari de Anul Nou. La multi ani! MESAJE DE ANUL NOU pentru familie, prieteni si colegi de serviciu.Iata care sunt cele mai inspirate mesaje si urari de REVELION 2024. La multi ani! La multi ani, 2024!MESAJE si URARI DE ANUL NOU "Iti urez ca Noul An sa-ti aduca pace, caldura…

- Mesaje de Sfantul Ștefan: Felicitari și urari frumoase pe care le puteți trimite familiei și prietenilor Mesaje de Sfantul Ștefan 2023: Felicitari și urari frumoase pe care le puteți trimite familiei și prietenilor de Sf Ștefan Sfantul Ștefan, primul martir al Bisericii Creștine și unul dintre ucenicii…

- Craciunul este prilejul ideal de a petrece timp cu persoanele dragi și de a le trimite felicitari/mesaje celor pe care nu-i poți avea aproape fizic. De aceea, ți-am pregatit o serie de imagini cu urarea ”Craciun fericit”, pe care le poți trimite prin SMS, pe Facebook, Messenger, Instagram sau alte platforme…

- Perioada sarbatorilor este una magica pentru a petrece timp cu cei dragi, a sarbatori și a te distra participand la diverse activitați festive. Tot aceasta este perioada in care ți-ai dori sa fii cu toți cei dragi, insa daca nu reușești, ți-am pregatit cateva urari și mesaje de Craciun 2023 ca sa le…

- Ți-am pregatit o serie de mesaje cu felicitari pentru ziua de 6 decembrie reprezentativa Sfantului Nicolae. Sarbatorește aceasta zi intr-un mod unic, cu mesaje ilustrate pe care le poți posta pe Facebook și Instagram și trimite prin SMS sau Whatsapp persoanelor dragi.