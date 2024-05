Andrei Belousov, in varsta de 65 de ani, un economist, este absolvent al Universitatii de Stat din Moscova, in 1961, potrivit Reuters. Se cunosc putine lucruri despre viata sa privata. Site-ul rus de investigatii RBC scrie ca Andrei Belousov a practicat doua arte martiale in tinerete, si anume karate si sambo – un amestec de judo, box si lupte, infiintat in URSS in anii ’30. UN OBISNUIT AL POLITICII RUSE Andrei Belousov, care nu are niciun fel de formare militara, nu este un necunoscut in politica rusa. El a detinut timp de 20 de ani diverse functii, in principal in domeniul economic. In 2000…