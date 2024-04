Canotorii au plantat peste 1200 de puieți de stejar în Pădurea Campionilor Canotorii au plantat peste 1200 de puieți de stejar in Padurea Campionilor Sportivii Federației Romane de Canotaj au plantat de aceasta data peste 1200 de puieți de stejar, pe o suprafața de o jumatate de hectar. Prin puterea exemplului, canotorii incurajeaza toți romanii sa faca demersuri impotriva efectelor incalzirii globale și sa contribuie la asigurarea unui mediu mai sanatos pentru generațiile viitoare. Suprafețele impadurite de canotori contribuie la regenerarea naturala a Padurii Snagov. La acțiunea „Padurea Campionilor” a participat Laurențiu Ciornei, fondatorul Asociației Alianța Pentru… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

