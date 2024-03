Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, le-a transmis, vineri, romanilor de peste Prut, un mesaj de solidaritate si sprijin. A amintit de contextul de securitate ”deosebit de complicat” si si-a exprimat increderea ca, intr-o zi, Romania si Republica Moldova vor fi impreuna in marea familie…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, se va afla, vineri, 1 martie, intr-o vizita oficiala la Chisinau, unde se va intalni cu mai mulți oficiali din Republica Moldova, relateaza Agerpres.In prima parte a zilei, Nicolae Ciuca va avea o intrevedere cu presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor…

- The President of the Senate, Nicolae Ciuca, will be on an official visit to Chisinau, in the Republic of Moldova, on Friday. The visit begins with a meeting with the president of the Parliament of the Republic of Moldova, Igor Grosu, and then Nicolae Ciuca will have a meeting with Maia Sandu, the…

- Președintele Senatului Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, va efectua o vizita in Republica Moldova in perioada 1-2 martie. Potrivit agendei vizitei, oficialul va avea intrevederi cu președinta Maia Sandu și speakerul Igor Grosu

- Președintele Senatului Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, va efectua o vizita in Republica Moldova in perioada 1-2 martie. Potrivit agendei vizitei, oficialul va avea intrevederi cu Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și cu Președintele Parlamentului, Igor Grosu, noteaza Noi.md. {{733828}}La 1 martie,…

- Dupa ce mai mulți foști demnitari romani au ajuns sa ocupe funcții importante in Republica Moldova, se pare ca, acum, oficialii din aceasta țara ar vrea sa aduca chiar un procuror general din Romania. Așa cum se știe, recent Anca Dragu, fost ministru de Finanțe al Romaniei, a fost numita Guvernator…

- Președintele Parlamentului de la Chișinau, Igor Grosu, a declarat, vineri, la Interviurile Digi24.ro, ca vede „o degradare lamentabila in discursul public” al liderilor ruși. El spune ca amenințarile lui Dmitri Medvedev la adresa Ucrainei și Republicii Moldova, despre care a spus ca nu ar trebui sa…

- Senatoarea USR Anca Dragu, propusa guvernator al Bancii Naționale a Republicii Moldova. Președintele Parlamentului de la Chișinau, Igor Grosu, a anunțat ca o va propune pe Anca Dragu pentru acest post, in ședința Parlamentului din 22 decembrie. Anunțul vine la doar o zi dupa ce Octavian Armașu a fost…