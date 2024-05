Fermierii romani se pregatesc sa iasa, din nou, in strada. Pentru 27 mai, Forumul APPR, poate cea mai mare și mai inchegata organizație profesionala a agricultorilor, a anunțat ample proteste de strada, in București și in principalele zone agricole. Fața de protestele din iarna, cand fermierii participanți nu au avut nici macar o lista unitara […] The post Fermierii vor sa iasa, din nou, in strada appeared first on Puterea.ro .