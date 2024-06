BVB 6 iunie 2024. Creșteri pentru toți indicii importanți ai bursei de la București BVB – inchiderea zilei Astazi, 6 iunie 2024, Bursa de Valori București a inregistrat o creștere in linie, fara excepție, pentru indicii importanți. Indicele BET FI care a scazut ieri cu 0,34% a recuperat astazi, avand la finalul zilei o creștere de 1,08%, toți ceilalți indici ai bursei avand de asemenea evoluții pozitive, cu indicele BET in frunte, care s-a apreciat cu 1,58%.Performanța principalilor indici Indicele BET a crescut cu 282,23 puncte, ceea ce inseamna +1,58%, ajungand la 18.174,01 de puncte, in timp ce BET-TR a evoluat foarte asemanator și a urcat cu 1.59 %, atingand 38.601,77 puncte.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

