Cristian Popescu Piedone a mers in Sectorul 2 al Capitalei, unde a gasit șobolani pe strada. A vorbit despre aceasta problema, care este tot mai intalnita in București. Edilul este surprins de nepasarea autoritaților și promite sa remedieze astfel de nereguli, daca va deveni primar general. Candidatul la Primaria Capitalei a vazut, in plina strada, […] The post Șobolani morți in Sectorul 2 al Capitalei. Piedone: „Acesta este respectul Primariei fața de dumneavoastra!” appeared first on Puterea.ro .