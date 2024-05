Stiri pe aceeasi tema

- Nu știu cite acatiste a pus Vulpea peste tot ca bucata de cașcaval sa-i cada corbului din Cioc. Si cit a tremurat sub stejar pina cind dorința ei fierbinte a mai facut un pas spre implinire. La cite bucați de cașcaval a adunat de pe sub stejar, era normal ca pomana sa-i cada din ce in ce…

- Candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea, spune ca subiectul „rechinilor imobiliari” a fost inventat de opoziție pentru a lupta impotriva sa și ca acești „rechini imobiliari” sunt „unii buni si unii rai”.

- PSD și PNL, in fibrilații dupa ultimele sondaje privind candidatul la Primaria Capitalei. Se contureaza tot mai mult varianta retragerii lui Catalin Cirstoiu din cursa pentru Primaria Generala, pe fondul sondajelor de opinie nefavorabile și al scandalului de incompatibilitate in care este implicat managerul…

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, le-a transmis, marti, social-democratilor bucuresteni ca in data de 9 iunie Catalin Cirstoiu va fi primarul general al Capitalei, dar acest lucru se poate realiza doar cu sprijinul lor si al presedintei organizatiei de Bucuresti, Gabriela Firea. Seful Executivului…

- Primarul General l-a numit pe fostul adjunct al Oanei Sivache, USR-istul I ustinian Roșca , in funcția de director general interimar al ASSMB. Surse din Primaria Capitalei au declarat ca medicul Alin Popa ar fi refuzat sa ocupe funcția devenita vacanta la ASSMB, dupa ce Sivache a fost pusa sub control…

- Sorin Grindeanu a fost chestionat in legatura cu impasul in stabilirea unui candidat comun PSD-PNL la Primaria Capitalei. Favorabil desemnarii unui candidat comun, Grindeanu admite ca sunt șanse mari pentru Cristian Piedone la Capitala. ”…Eu cred ca trebuie sa avem candidati comuni pe Bucuresti. Chiar…

- Cristian Popescu Piedone, primarul din Sectorul 5, a starnit atenția opiniei publice printr-un post pe platforma de socializare Facebook, in care indeamna cetațenii sa-și exprime preferințele in ceea ce privește candidații la Primaria Capitalei. Intr-un mesaj plin de ironie și critici la adresa partidelor…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone pare hotarat sa se angreneze in cursa pentru Primaria Capitalei. In acest sens, edilul a facut o propunere PSD-ului și il provoaca sa faca o alianța. Astfel, in urma alianței PSD-ul ar avea de ales intre Cristian Popescu Piedone și Gabriela Firea. ”V-am…