- Actorul Florin Piersic este ”intr-o evaluare complexa legata de procesul infectios” inca de la internarea in Institutul ”Matei Bals” din Bucuresti, au anuntat, miercuri, oficialii unitatii medicale.

- Primarul Capitalei Nicușor Dan i-a dat replica la, B1TV . Gabrielei Firea, contracandidata sa de la PSD, care a spus despre el ca are “un ritm de melc in administrație“. “Nu știu daca este un indicator la care administrația noastra sa stea mai prost decat administrația Firea. Am luat de cinci ori mai…

- Presedintele Federatiei Romane de Handbal (FRH), Constantin Din, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca sunt anumiti contestatari care ii cer demisia. Acesta a subliniat ca acuzele sunt nefondate, atat timp cat de la preluarea mandatului lucrurile in handbalul romanesc s-au imbunatatit.…

- Pe data de 16 noiembrie 2022, in orașul Bender din Transnistria, un tanar in varsta de 23 de ani, de origine romana, a filmat in mod ludic o panglica bicolora negru-portocaliu dispusa in forma literei Z, care este simbolul principal al agresiunii ruse impotriva Ucrainei. Tanarul a caracterizat litera…

- • Intre 400 și 500.000 de oameni sondeaza piața imobiliara sau sunt interesați sa achiziționeze o locuința. • Din totalul cautarilor de locuințe, 20-25% cauta in zone centrale, 30-40% la periferie, iar restul in cartiere, spun specialiștii imobiliari. • Peste 70% dintre cei care iși cauta o locuința…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone vine cu noi acuzații la adresa contacandidaților care intra in cursa pentru fotoliul Capitalei. Mesajul sau, intitulat „Scrisoare pentru saltimbancii politicii de circ și stapanii lor trufași”, ii ataca pe politicieni. In postarea realizata de Cristian…

- Președintele grupului PPE, cel mai important din Parlamentul European, a susținut o conferința de presa la sediul PNL, organizatorul congresului PPE la București, alaturi de Nicolae Ciuca, președintele PNL.