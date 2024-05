Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Lucescu a reușit sa caștige titlul de campiona a Grecie la fotbal cu PAOK Salonic, dupa victoria cu 2-1 acasa la concitadina Aris Salonic, reusita duminica, in ultima etapa din play-off

- Razvan Lucescu a avut un discurs euforic la finalul victoriei obținute de PAOK pe terenul lui Aris, scor 2-1. A fost meciul care a adus al patrulea titlu de campioana din istoria clubului. Razvan Lucescu scrie istorie in Grecia. A obținut al doilea titlu pe banca lui PAOK, doar al patrulea din istoria…

- Aris Salonic - PAOK 1-2. Razvan Lucescu a luat titlul pe terenul marii rivale din Grecia. La finalul partidei a avut loc un scandal monstru pe gazon. Lucescu a luat al doilea titlu la PAOK, dupa cel din 2019. A caștigat cu 2-1 pe terenul marii rivale, adica rezultatul de care avea nevoie pentru ca meciul…

- Razvan Lucescu este pe cale sa repete performanța din 2019, fiind la doar un meci distanța de caștigarea titlului in Grecia. Formația lui Lucescu Jr. a zdrobit-o pe Olympiakos cu scorul de 4-1 și a ajuns lider in campionat, la 2 puncte distanța de AEK Atena, care ocupa poziția secunda. Dupa seria fantastica…

- Sportivul Daniel Procopciuc, supranumit „brațul de fier” al Moldovei a devenit, pentru a șaptea oara, campion european la armwrestling, brațul stang. Titlul de campioana europeana l-a obținut și Marina Iordachi, la aceeași proba, trecandu-și cu aceasta ocazie al 3-lea titlu continental printre senioare,…

- FCSB e noua campioana a Romaniei, dupa 2-1 cu Farul, in etapa #7 din play-off. Pe rețelele de socializare, formația patronata de Gigi Becali s-a laudat ca este titlul cu numarul 27 din palmares. In toate postarile de pe rețelele de socializare, FCSB s-a laudat cu titlul numarul 27. Noua campioana a…

- PAOK, sub comanda antrenorului Razvan Lucescu (55 de ani), a obținut o remiza dramatica pe terenul rivalei la titlu AEK, scor 2-2, dupa ce a fost condusa cu 2-0. Liderul a obținut remiza chiar in minutul 89, pe un teren unde echipele grecești obțin foarte greu puncte. AEK avea 5 victorii consecutive…

- Razvan Lucescu, 55 de ani, e primul in Grecia cu PAOK dupa sezonul regulat, dar rezultatele contra echipelor pe care le va infrunta in play-off nu sunt bune. Și nici prezența alb-negrilor in cea mai importanta faza a stagiunii nu a fost la inalțime in precedentele doua sezoane. A pierdut de fiecare…