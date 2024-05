Stiri pe aceeasi tema

- Echipa greaca PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins duminica seara, in deplasare, pe Aris Salonic, scor 2-1, si a castigat titlul in Grecia.Brandon Thomas a deschis scorul pentru PAOK in derby-ul orasului Salonic si oaspetii au condus cu 1-0 din minutul 30.

- Razvan Lucescu a avut un discurs euforic la finalul victoriei obținute de PAOK pe terenul lui Aris, scor 2-1. A fost meciul care a adus al patrulea titlu de campioana din istoria clubului. Razvan Lucescu scrie istorie in Grecia. A obținut al doilea titlu pe banca lui PAOK, doar al patrulea din istoria…

- Aris Salonic - PAOK 1-2. Razvan Lucescu a luat titlul pe terenul marii rivale din Grecia. La finalul partidei a avut loc un scandal monstru pe gazon. Lucescu a luat al doilea titlu la PAOK, dupa cel din 2019. A caștigat cu 2-1 pe terenul marii rivale, adica rezultatul de care avea nevoie pentru ca meciul…

- Campionatul Național Universitar de handbal masculin disputat zilele acestea la Suceava s-a incheiat cu victoria formației USV, antrenata de Bogdan Șoldanescu și Razvan Gavriloaia, care a devenit pentru a șaptea oara campioana a Romaniei! Urmatoarele locuri in clasament au fost ocupate, in ordine, ...

- Echipa olandeza PSV Eindhoven a invins duminica, pe teren propriu, scor 4-2, formatia Sparta Rotterdam, si a devenit matematic campioana Tarilor de Jos, noteaza news.ro.Sparta Rotterdam a deschis scorul la Eindhoven prin Metinho, in minutul 8, din pasa lui Said Bakari.

- PAOK a pierdut derby-ul cu Olympiacos, scor 1-2, iar Razvan Lucescu a facut scandal dupa partida care o poate costa titlul pe echipa lui. Derby-ul etapei #32 din campionatul Greciei le-a pus fața in fața pe Olympiacos și PAOK Salonic. Echipa lui Lucescu Jr. a pierdut la limita și pare ieșita din lupta…

- Danielle Collins a castigat primul titlu WTA 1.000 din cariera sa, dupa ce a reusit sa o invinga in doua seturi, 7-5, 6-3, pe kazaha Elena Ribakina, numarul 4 mondial, in finala turneului de la Miami (SUA). Collins, ocupanta locului 53 in clasamentul WTA si finalista la Australian Open in 2022, a produs…

- Perechea romano-slovena compusa din Irina Bara si Dalila Jakupovic a castigat titlul in proba de dublu a turneului de tenis ITF de la Nagpur (India), dotat cu premii totale de 35.000 de dolari, sambata, dupa ce a invins in finala cuplul Yeon Woo Ku (Coreea de Sud)/Justina Mikulskyte (Lituania), cap…