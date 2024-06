Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala Fitosanitara (ANF) va efectua in acest cu 42% mai multe probe de laborator la legumele si fructele din productia autohtona, comparativ cu anul trecut, in vederea verificarii conformitatii acestor produse, informeaza, duminica, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale intentioneaza sa elaboreze un proiect de act normativ conform caruia adaosul comercial al retailerilor pentru produsele romanesti sa nu depaseasca 20%, a declarat, vineri, ministrul de resort, Florin Barbu, informeaza AGERPRES . „Pana pe 31 decembrie, Ordonanta…

- Cu diverse ocazii, indifferent de persoana care a detinut functia de ministru, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) a organizat targuri de promovarea a produselor traditionale romanesti. The post SFARȘIT DE SAPTAMANA La Bucuresti se organizeaza expozitie de promovare a produselor romanesti…

- Un nou targ de promovare a produselor agroalimentare romanesti este organizat, in perioada 29 - 31 martie 2024, in curtea Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Conform unui comunicat remis AGERPRES, la targ vor participa, alaturi de membri ai Cooperativei Agricole Caprirom Sud Muntenia,…