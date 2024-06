Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala Fitosanitara (ANF) va efectua in acest an cu 42% mai multe probe de laborator la legumele si fructele din productia autohtona, comparativ cu anul trecut, in vederea verificarii conformitatii acestor produse, informeaza, duminica, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).…

- Deși sezonul capșunelor și al cireșelor este abia la inceput, Freshful, primul hypermarket 100% online, a livrat deja peste 4.000 de kilograme de cireșe și peste 11.200 de kilograme de capșune catre clienți. Pentru a face fața cererii in creștere constanta, stocurile sunt reinnoite de pana la 6 ori…

- Cer suspendarea exporturilor de zahar! Ucraina a exportat deja spre Uniunea Europeana intreaga cantitate de zahar care i-a fost atribuita pentru intregul an 2024, in cadrul sistemului de cote UE, sustin analistii intervievati luni de Reuters, iar Asociatia producatorilor ucraineni de zahar (Ukrtsukor)…

- Afacerile cu capșuni au inflorit in Romania, iar cererea depașește capacitatea de producție."Nu putem sa ne extindem foarte mult pe capsuni pentru ca necesita multa munca manuala, chiar daca piata am avea. Piata avem foarte mare, deci teoretic, nu ajungem cu ele la piata. Avem, lucram pe comenzi. Pentru…

- Legumicultorii inscriși pentru ajutorul de minimis de 1.000 euro/1.000 mp/beneficiar, acordat pentru susținerea producției de legume in spații protejate in perioada de extrasezon, vor primi banii cuveniți in aceasta saptamana, anunța Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR). MADR, prin direcțiile…

- Grupurile de producatori din sectorul agricol si pomicol nou infiintate pot obtine finantare nerambursabila de 100% pentru productia comercializata in primii cinci ani de la recunoastere, se arata in Ghidul solicitantului postat in dezbatere publica de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale…