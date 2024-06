Bianca (20 de ani) s-a nascut in Mureșenii Bargaului: ”M-am nascut la granița dintre Ardeal și Moldova, in Țara Bargaului, acolo unde oamenii traiesc dupa reguli simple, pastrate din generație in generație.” Tanara reușește sa imbine cu succes pasiunea pentru muzica cu cea pentru silvicultura. Bianca a absolvit Liceul de Muzica „Tudor Jarda” din Bistrița. In prezent este studenta in anul al doilea la Facultatea de „Silvicultura și Cadastru”, specializarea Silvicultura, in Cluj-Napoca. Fiind doua domenii atat de diferite am vrut sa aflam cum reușește sa le imbine: „Mi se pare foarte ușor sa imbin…