- Candidatul PSD pentru Primaria Capitalei, Gabriela Firea, a gasit soluția care ar putea rezolva lipsa locurilor la gradinițele de stat din București, unde numai anul trecut peste 3.000 de copii au ramas pe dinafara. Firea a vizitat Gradinita Scolii 194 din Sectorul 4 al Capitalei, unde primarul Daniel…

- Nu știu cite acatiste a pus Vulpea peste tot ca bucata de cașcaval sa-i cada corbului din Cioc. Și cit a tremurat sub stejar pina cind dorința ei fierbinte a mai facut un pas spre implinire. La cite bucați de cașcaval a adunat de pe sub stejar, era normal ca pomana sa-i cada din ce in ce mai greu.…

- Candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu a declarat vineri, 19 aprilie, ca nu s-a simtit sprijinit politic in aceasta precampanie electorala, dupa acuzațiile din presa, și a adaugat ca, deși nu se va retrage, mandatul lui este pe masa coalitiei conduse de Marcel Ciolacu și Nicolae…

- Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca il prezinta miercuri, la ora 12.00, pe candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei, medicul Catalin Cirstoiu, intr-o conferinta de presa care va avea loc la Palatul Parlamentului, la care vor participa si presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, si presedintele PNL Bucuresti,…

- Președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat duminica, 17 martie, la Digi24, ca Gabriela Firea va fi candidatul social-democraților la Primaria Capitalei, daca nu se vor ințelege cu PNL pentru un candidat comun, iar decizia finala este așteptata saptamana viitoare.„Ma bucur ca o doamna este…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marți, 12 martie, ca optiunea liberalilor pentru Primaria Capitalei este acum Sebastian Burduja, președintele PNL București, iar decizia finala este așteptata peste cateva zile, dupa o ultima discuție in coaliție cu PSD privind posibilitatea unui candidat…

- Organizația PSD București și-a desemnat miercuri, 28 februarie, candidații pentru Primaria Capitalei și primariile de Sector. Fostul edil Gabriela Firea este candidatul propus de PSD București pentru Primaria Capitalei, insa asta nu-i asigura și poziția finala de candidat. Firea trebuie sa treaca un…