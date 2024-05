Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone a mers in Sectorul 2 al Capitalei, unde a gasit șobolani pe strada. A vorbit despre aceasta problema, care este tot mai intalnita in București. Edilul este surprins de nepasarea autoritaților și promite sa remedieze astfel de nereguli, daca va deveni primar general. Candidatul…

- Intr-o intalnire plina de angajament, Cristian Popescu Piedone și fiul sau, Vlad Popescu Piedone, au vorbit deschis cu locuitorii Sectorului 5, evidențiind planurile lor pentru viitorul acestei zone a Capitalei. „Avem zece persoane in familie, copii, nepoți, și toți voteaza familia Piedone, unul la…

- "Dintr-o data, vedeti ca Nicusor Dan nu mai are cifrele de 38-41 (de procente - n.r.). Nicusor Dan se duce spre 30. Va pot spune - si va rog sa pastrati inregistrarea si s-o difuzati in noaptea de 9 spre 10 iunie - alegerile se vor castiga in Bucuresti cu scorul de 27-28% pentru ca cei 3 candidati…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, iși prezinta, astazi, programul politic pentru Capitala, care include 12 puncte. Piedone este unul dintre principalii favoriți la postul de primar al Capitalei. Iata care sunt principalele puncte ale programului politic pentru Capitala al candidatului…

- Cristian Popescu Piedone, principalul candidat la Primaria Capitalei, promite ca va avea grija de București și de toți cetațenii pe care politicienii ii „batjocoresc fara mila!” „Turbați dupa caftan, v-ați pierdut infațișarea de oameni! Ați uitat de oamenii nedreptațiți și mințiți de Nicușor Dan și…

- USR, partidul care cat a fost la guvernare nu a facut decat sa blocheze totul și sa ceara oameni la pușcarie, incearca sa blocheze ascensiunea lui Cristian Popescu Piedone. Partidul securiștilor de la USR, dovedit ca nu a facut nimic cat a fost la guvernare și ca a blocat toate proiectele benefice pentru…

- APADOR-CH, una dintre cele mai cunoscute organizații pentru drepturile omului, a emis un raport in care a fost analizata justiția din Romania, iar concluziile sunt unele cel puțin ingrijoratoare. Raportul APADOR-CH vorbește despre practicile procurorilor din Romania, care țin dosarele de corupție la…