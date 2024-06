Stiri pe aceeasi tema

- Seful Biroului Interpol din Republica Moldova, Valentin Tentiu, suspect in dosarul privind manipularea notificarilor de alerta rosie si a altor date Interpol, a fost preventiv pentru 30 de zile, au decis joi magistratii Judecatoriei Chisinau, potrivit News.ro.

- Conform datelor aflate la dosar, cele trei terenuri din prezenta cauza in suprafata totala de peste 1000 de metri patrati se afla in Portul Turistic Tomis, unde in urma cu aproximativ 20 de ani s a inceput ridicarea unui bloc iar proiectul nu s a mai terminat. Miercuri, 5 iunie 2024, data la care Curtea…

- Un caz controversat la Curtea de Apel Iași: un tata și fiul sau s-au incaierat pe holurile instanței. Disputa a pornit de la cererea tatalui de a-i fi returnați banii platiți ca pensie alimentara, pe motiv ca fiul sau nu iși mai continua studiile.Conform legislației in vigoare, parinții sunt obligați…

- Curtea de Apel București a emis o hotarare in dosarul 2839/2/2024, prin sentința nr.752, in mijlocul unui scandal electoral intens. Decizia a venit in contextul in care s-au facut acuzații serioase privind modificarea legislației electorale in favoarea unor candidați specifici. Potrivit hotararii, Curtea…

- Lovitura de teatru la Curtea de Apel București, unde judecatorii au respins toate probele stranse de anchetatori, inclusiv de cei americani de la FBI, in dosarul lui Liviu Dragnea! DNA trebuie sa refaca dosarul de la zero! Toate probele stranse de FBI și de DNA impotriva lui Liviu Dragnea au fost anulate…

- La finalul lunii februarie, Oana Zavoranu a ajuns in fața magistraților in dosarul in care este acuzata de șantaj. Astazi, bruneta a fost, din nou, la Curtea de Apel și susține ca iși va trage și avocatul la raspundere, dupa ce apele se vor liniști.

- Marti, 12 martie 2024, la Tribunalul Constanta este programat primul termen de judecata in dosarul in care Matei Nicolae, fostul primar din Navodari, potrivit datelor noastre , solicita reabilitarea judecatoreasca Sedinta de judecata este programata sa inceapa dupa ora 13.00. Dosarul se afla, potrivit…