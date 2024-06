Comuna unde locuitorii vor folosi pubele de gunoi și cutii de pantofi pentru buletinele de vot In comuna Movilita din judetul Vrancea, alegatorii vor introduce duminica buletinele ștampilate de vot in pubele de gunoi, in timp ce voturile celor care nu se pot deplasa in secții și au solicitat urna mobila vor fi colectate in cutii de pantofi. Reprezentanții Prefecturii Vrancea au descoperit aceasta anomalie joi, relateaza Agerpres. „Astazi, mi-a fost […] The post Comuna unde locuitorii vor folosi pubele de gunoi și cutii de pantofi pentru buletinele de vot appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

