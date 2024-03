OMV Petrom, vizat de controale ANPC: verificări amănunțite la pompe și produse Agentia Nationala pentru Protectia Consumatorilor a demarat o actiune de amploare, la nivel national, in statiile de alimentare cu combustibil detinute de OMV Petrom. Marți dimineața, inspectorii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au descins la benzinariile OMV Petrom din toata țara. Misiunea lor este de a verifica cu strictețe calibrarile pompelor de combustibil , asigurandu-se ca șoferii primesc cantitatea exacta de combustibil pentru care platesc. Controlul se concentreaza pe concordanța dintre cantitatea afișata pe bon și cea care ajunge in rezervorul mașinii. Totodata,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

