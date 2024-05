Stiri pe aceeasi tema

- Renovatio Solar a finalizat instalarea a 650 de panouri fotovoltaice pe cladirile Ana Hotels (cladire de birouri) si Crowne Plaza (hotel) din Bucuresti, care apartin omului de afaceri George Copos.

- Vorbim despre un contract de furnizare energie electrica aferent anului 2024 de la data atribuirii contractului de furnizare, cu posibilitatea prelungirii cu inca 4 luni pentru perioada 01.01.2025 ndash; 30.04.2025 Unitatea Militara 02133 din Constanta Directia Hidrografica Maritima , cu sediul pe strada…

- Incepand de sambata, Romania furnizeaza curent Ucrainei. Kievul a solicitat ajutor, in urma avariilor provocate in sistemul energetic de bombardamentele Rusiei. La cererea Ucrainei, Romania, alaturi de Polonia si Slovacia, furnizeaza duminica energie electrica in regim de urgenta. Furnizarea a inceput…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a facut precizari privind viitorul sau politic. El a explicat de ce nu se poate inscrie in PNL, dezvaluind ca totul are legatura cu meseria sa. Totodata, Marcel Boloș nu și-a ascuns intenția de a face parte și din viitorul guvern, daca i se va cere. ”Am spus de nenumarate…

- Cand vine vorba de inventivitate, unii dintre noi sunt pe primul loc, așa ca nu ar trebui sa ne mire ce folosesc europenii pe post de gard pentru a produce energie electrica, iar conform cifrelor, afacerea a explodat in ultima perioada. Europenii folosesc panouri fotovoltaice pe post de gard Gospodariile…

- Primaria Sectorului 4 al Municipiului București a demarat lucrarile de inlocuire a postului de transformare care alimenta Pasajul Unirii cu energie electrica. Vechi de 37 de ani, acesta va fi inlocuit cu unul nou și performant pentru a asigura funcționarea optima a obiectivului rutier. Lucrarile sunt…

- Piedone a criticat programul propus de Nicușor Dan in 2020, afirmand ca bucureștenii s-au saturat de programe sterile și nepuse in practica. Piedone: Nicușor Dan a blocat toate investițiile in București. Potrivit lui Cristian Popescu Piedone, Nicușor Dan promisese ca va garanta un salariu minim pe economie…

- Dupa 15 ani de la oprirea producției de electricitate bazata pe pacura, Electrocentrale Borzești a renascut prin intermediul unei investiții de aproximativ 30 de milioane de euro, conform unui comunicat de presa emis de companie. Obiectul de activitate ramane același, dar sursa este acum una regenerabila,…