- Catalin Drula a comentat la Jurnalul de Seara cu Cosmin Prelipceanu situația candidaților pentru primaria Capitalei, dupa clasamentul in care s-au poziționat aceștia intr-un sondaj AtlasIntel, realizat in exclusivitate pentru Digi24. Președintele USR a spus despre Cristian Popescu Piedone ca e un personaj…

- Candidatul susținut de PSD și PNL pentru funcția de primar general al Capitalei, medicul Catalin Cirstoiu, a declarat marți, la conferința de alegeri a PSD București, ca nu a venit nici cu icoane, nici cu roaba, nici cu usturoi, aluzie la campania contracandidatului sau Cristian Popescu Piedone.

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a lansat atacuri impotriva lui Cristian Popescu Piedone și a lui Catalin Cirstoiu, candidați la alegerile locale din București. El nu a uitat nici de Gabriela Firea.„Vad ca in toate punctajele de partid ca se repeta asta despre cat de bun primar…

- Piedone a criticat programul propus de Nicușor Dan in 2020, afirmand ca bucureștenii s-au saturat de programe sterile și nepuse in practica. Piedone: Nicușor Dan a blocat toate investițiile in București. Potrivit lui Cristian Popescu Piedone, Nicușor Dan promisese ca va garanta un salariu minim pe economie…

- Primarul de la Sectorul 5, Cristian Popescu Piedone, le transmite liderilor PSD și PNL ca, la acest moment, este „singura lor opțiune” pentru Primaria Capitalei, indiferent daca vor merge pe un candidat comun sau candidați separați. Piedone a declarat intr-o intervenție la un post tv ca vrea sa intareasca…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone vine cu noi acuzații la adresa contacandidaților care intra in cursa pentru fotoliul Capitalei. Mesajul sau, intitulat „Scrisoare pentru saltimbancii politicii de circ și stapanii lor trufași”, ii ataca pe politicieni. In postarea realizata de Cristian…

- Cristian Popescu Piedone a emis prognoza meteo in politica. In ciuda faptului ca ”vine furtuna peste București”, primarul Sectorului 5 se arata hotarat sa o infrunte. Intr-o postare plina de poezie și aluzii la starea actuala a scenei politice, Piedone iși arata determinarea de a candida pentru fotoliul…

- Acuzații grave la adresa unor pompieri din București, care ar fi furat mai multe bijuterii. Salvatorii sunt acuzați ca in urma unei intervenții de stingere a flacarilor, aceștia ar fi furat mai multe bijuterii. Totul a inceput in urma cu doi ani, cand pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu…