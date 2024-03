Previziunea lui Marcel Ciolacu! Câți europarlamentari va avea alianța PSD-PNL Dupa cum se știe deja, PSD și PNL au decis sa formeze o alianța pentru alegerile europarlamentare, care vor avea loc pe data de 9 iunie, in aceeași zi cu alegerile locale. Ei bine, Marcel Ciolacu a spus acum cate posturi de europarlamentar considera ca va caștiga alianța. Previziunea lui Marcel Ciolacu pentru europarlamentare! Președintele Partidului Social Democrat a participat recent la o conferința de presa unde a fost intrebat ce rezultate considera ca va avea alianța PSD-PNL la europarlamentare . Previziunea lui Marcel Ciolacu legata de europarlamentare Marcel Ciolacu nu a vorbit in procente,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Actuala alianta electorala va castiga alegerile si va avea minimum 17 europarlamentari, a declarat, miercuri, premierul Marcel Ciolacu, la o conferinta organizata dupa vizita de lucru efectuata pe santierul autostrazii A0 Sud, Lotul 1 Glina – Vidra. „In ceea ce priveste votul politic, actuala alianta…

- ”Vorbim de certitudini, e un moment categoric de mandrie, ca dupa 30 de ani, dupa ce saptamana trecuta am vorbit de Autostrada Moldovei, in sfarsit vorbim de Centura Bucurestiului, de A0 si de autostrada”, a spus premierul, dupa vizita de lucru pe santierul autostrazii A0 Sud, Lotul 1 Glina – Vidra.…

- Premierului Marcel Ciolacu i s-a cerut sa comenteze sondajele ieșite pe piața de curand care il dau caștigator detașat la Primaria Capitalei pe Cristian Popescu Piedone. „Eu cred ca bucureștenii vor lua o decizie corecta și vor vota domnul profesor doctor Catalin Cirstoiu. Este cea mai europeana…

