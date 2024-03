Marcel Ciolacu: Actuala alianţă ­electorală va câştiga alegerile şi va avea minimum 17 europarlamentari Actuala alianta electorala va castiga alegerile si va avea minimum 17 europarlamentari, a declarat, ieri, premierul Marcel Ciolacu, la o conferinta organizata dupa vizita de lucru efectuata pe santierul autostrazii A0 Sud, Lotul 1 Glina – Vidra, potrivit Agerpres. “In ceea ce priveste votul politic, actuala alianta electorala va castiga alegerile si va avea minimum 17 europarlamentari”, a spus Ciolacu, intrebat cate procente estimeaza ca ar pierde coalitia PSD-PNL daca Cristian Popescu-Piedone ar merge cu lista proprie si la alegerile europarlamentare. Totodata, prim ministrul a subliniat ca pentru… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

